По словам военных аналитиков, украинскому руководству не удалось остановить продвижение армии России

За минувшие 24 часа российские подразделения существенно продвинулись в Часов Яре, добравшись до центральной части города. Информация об этом поступает от военного эксперта немецкого издания BILD Ю. Рёпке. Он заявляет, что в городской застройке у Вооруженных сил Украины наблюдается серьёзный недостаток в живой силе.

Эта информация находит подтверждение и в украинских источниках. Военные корреспонденты утверждают, что российская армия продвинулась в микрорайоне Жовтневый и смогла укрепить свои позиции. Серая зона достигла центральной части города. Стоит напомнить, что сведения о заметном продвижении российских сил на территории Часов Яра появились два дня назад. В тот момент отмечалось, что российские силы движутся к зданию местного городского совета и стадиону «Авангард».

Военные аналитики отмечают, что украинскому руководству не удалось осуществить план по остановке продвижения российских подразделений, даже после направления в Часов Яр бойцов нацбата «Азов»*. Успех российских войск в предыдущих сражениях позволил им взять под контроль стратегически важные высоты в районе канала Северский Донец – Донбасс, что ускорило дальнейшее продвижение в городских районах.

Важно подчеркнуть, что взятие Часов Яра критически необходимо для дальнейшего наступления на агломерацию Славянска и Краматорска, контролируемую сейчас бойцами украинской армии. Часов Яр расположен на высоте, что дает возможность осуществлять артиллерийский контроль над основными логистическими маршрутами в данном регионе.

«Азов»* запрещенная на территории Российской Федерации организация.