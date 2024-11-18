Согласно новому проекту в столице будет возведён новый высокотехнологический завод

Пекин планирует вложить 4,6 миллиарда долларов в строительство завода для производства 12-дюймовых пластин при участии государственных компаний и фондов. Этот шаг направлен на укрепление внутреннего производства полупроводников в Китае.

Среди ключевых игроков, которые будут задействованы в создании предприятия, можно отметить Beijing Yandong Microelectronics (YDME) и BOE Technology, ведущего производителя дисплеев в стране. В субботу YDME объявила о намерении инвестировать 689 миллионов долларов в дочернюю компанию Beijing Electronics Holding, отвечающую за проект по производству пластин. Как отмечается в заявлении компании, в результате этой сделки YDME получит 24,95% акций в проекте и соглашение о совместном управлении. В тот же день BOE сообщила о своем решении вложить 276 миллионов долларов в этот проект, получив 10% долю.

В числе участников мероприятия находятся дочерние компании Beijing Yizhuang Investment, Beijing State-owned Capital Operation and Management и ZGC Group. В итоге, акционеры планируют инвестировать 2,76 миллиарда долларов, а оставшаяся сумма будет привлечена через кредиты.

YDME заявила, что к 2026 году китайская доля на рынке интегральных схем вырастет до 21,2%, по сравнению с 16,7% в 2021 году. Компания прогнозирует, что к 2027 году появится значительный разрыв между спросом и предложением на узлы с размерами элементов 28 нанометров и выше, при этом производственны мощности достигнут 370 000 пластин в месяц.

В отличие от региона дельты реки Янцзы, где сосредоточено большинство производителей микросхем, в Пекине наблюдается нехватка компаний в сфере производства и связанных секторов, таких как упаковка и тестирование. Новый проект нацелен на устранение этих недочетов и усиление полупроводниковой отрасли в столице.