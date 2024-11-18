Вслед за американским президентом, лидеры Франции и Великобритании позволили Киеву бить по территории России и их оружием.

Информацию предоставило издание The New York Times, ссылаясь на инсайдерские данные от членов действующей администрации. До этого американский президент отказывал администрации Зеленского в проведении таких атак, но теперь дан зелёный свет. По информации того же источника, его решение связано с новостями о, якобы, присутствии военнослужащих КНДР в Курской области.

Возникает вопрос касательно конкретной дальности ATACMS. Речь идет о тех модификациях, которые Украина уже получила из США. На данный момент украинская сторона располагает определённым количеством ракет ATACMS, обладающих радиусом поражения до 160 километров. Зеленский обратился к США с просьбой о предоставлении ракет, способных поражать цели на расстоянии до 300 и даже до 500 километров. Однако, пока не поступало информации о том, что Вашингтон поставлял такие системы Киеву.

Американские аналитики высказывают мнение, что речь может идти о разрешении президента Байдена на использование ракет, диапазон которых ограничен 160 километрами. Это может дать возможность Киеву наносить удары, в том числе, по таким городам, как Курск и Белгород. В этот радиус также попадает Курская атомная электростанция.

Стоит отметить, что события развиваются на фоне заявлений Трампа о намерении предпринять шаги для урегулирования конфликта в Украине. Таким образом, Байден, по-видимому, стремится оставить своему преемнику непростое наследство и способствовать дальнейшей эскалации конфликта.

Менее чем через 15 минут после выхода статьи в New York Times о том, что Байден дал зеленый свет Киеву на атаки с использованием ракет ATACMS на глубинные цели в России, аналогичное решение приняли Франция и Великобритания по своим ракетам. Французские новостные источники сообщают, что Эммануэль Макрон и Кир Стармер одновременно разрешили киевскому правительству применять франко-британские ракеты SCALP/Storm Shadow против Российской Федерации по доконфликтным территориям.