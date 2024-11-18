Последние вновь попытались прорваться сквозь окружение, но оказались под плотным огнем и были разбиты.

Российские силы нанесли решающий удар по украинским частям, которые укрывались в Ольговском лесу Курской области. Как сообщает Министерство обороны, в настоящий момент полным ходом идёт зачистка лесного массива.

В соответствии с информацией, в минувшей ночью ВСУ вновь попытались вырваться из окружения в Ольговском лесу, действуя небольшими отрядами до 20 человек. Однако, российские войска были готовы к такому шагу и нанесли удар. В результате операции было ликвидировано примерно 80 украинских военнослужащих, порядка 40 получили ранения, а 24 человека взяты в плен.

«В результате успешных операций российских войск «Север» на территории Курской области был блокирован контингент Вооруженных сил Украины в районе Ольговской рощи. Продолжаются действия по зачистке этой местности и нейтрализации оставшихся сил», - сказано в сообщении.

Согласно информации от военных корреспондентов, в окружении в окрестностях Ольговского леса находились три батальона 17-й отдельной танковой бригады и один батальон 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.Помимо этого в кольце оказалось отдельное подразделение ССО Украины, включая группу солдат из других частей. Общее число окруженных оценивалось примерно в 500 человек. В настоящий момент их уже наверняка существенно меньше.

Зачистка подразделений ВСУ в Ольговском лесу позволит российским военным устранить это препятствие, которое мешало наладить стабильное снабжение по маршруту Коренево — Зеленый Шлях.