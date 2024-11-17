По словам экспертов, ни игра, ни студия еще не были запрещены в Российской Федерации

Доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский прокомментировал последние слухи о запрете видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на территории Российской Федерации.

По словам эксперта в области юриспруденции, в настоящий момент у геймеров есть возможность свободно приобретать или даже продвигать данный проект. Пока что нет никаких оснований считать игру GSC Game World незаконной. Есть несколько обстоятельств, из-за которых её распространение может быть запрещено.

Для этого разработчики должны официально заявить, что выручка с продаж S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl будет использоваться для поддержки Вооружённых сил Украины. Также учитывается и прибыль от продаж дополнительного контента. Помимо этого, различные антироссийские материалы в самой игре, будь то определенные лозунги, надписи, изображения или символика, внедрённые в графику игры и её интерфейс, тоже будут рассматриваться поводом для запрета игры.

Как заявляет Игорь Семеновский, при таких обстоятельствах можно будет оценивать покупку, как экстремизм, финансирование терроризма, госизмену. В такой ситуации пользователям необходимо будет воздержаться от приобретения данной игры в свою коллекцию.

«На сегодняшний день компьютерные игры еще не признавались запрещенными экстремистскими материалами, но, вероятно, этот прецедент может быть уже не за горами», — добавил эксперт.

По итогу, юрист заверяет, что игру в настоящий момент можно приобрести без каких-либо последствий. Запуск S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на 20 ноября текущего года.