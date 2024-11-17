Также устройство получит 12-мегапиксельную камеру, а его вес составит 50 г

Новая утечка информации предоставила дополнительные сведения о предполагаемых очках Samsung XR, которые могут составить конкуренцию Meta* Ray-Ban. Ранее в прессе говорилось о том, что планировалась гарнитура XR, ориентированная на ценовой диапазон, сопоставимый с устройствами Meta* Quest. Однако, возможно, проблемы с ценовой политикой заставили Samsung и Google рассмотреть альтернативный продукт. На выбор могло повлиять и удобство использования, а также возможность носить устройство на протяжении всего дня. В конце концов, использование VR/XR гарнитур чаще всего ограничивается домашними условиями или помещениями.

Согласно последним утечкам, в очках Samsung XR, вероятно, отсутствует экран, что делает их схожими с Meta* Ray-Ban. В перечне ключевых характеристик дисплей не упоминается, и это может быть основным компромиссом ради удобства ношения. Судя по всему, Google хочет, чтобы вы использовали эти очки в течение всего дня и активно пользовались их сервисами, такими как Gemini AI.

Gemini, вероятно, сможет предложить функции, которые основаны на искусственном интеллекте и уже известны пользователям других моделей очков. Например, благодаря возможности Live Translate, они могут стать отличным помощником в путешествиях. Устройство также, возможно, поддержит функции для «платежей», «сканирования QR-кодов», «распознавания жестов» и «идентификации людей». Хотя отсутствуют детальные описания этих функций, уже из названий можно составить общее представление о возможностях. К примеру, управление функциями очков может осуществляться с помощью жестов.

Устройство может быть оборудовано чипом Qualcomm AR1, аналогичным тому, что используется в Meta* Ray-Ban. Несмотря на то что существует уже чип AR2, Qualcomm AR1 Gen 1 по сути является более новой версией, что делает номенклатуру компании несколько запутанной. Очки могут быть снабжены 12-мегапиксельной камерой и батареей емкостью 155 мАч. Их вес может достигать около 50 г, что немного больше, чем у аналогичного продукта от Meta*.

По информации из утечки, компания планирует выпустить первичную партию из 500 000 единиц. Сообщается, что очки будут доступны для покупки во втором квартале 2025 года. Это немного позже, чем упоминалось в утечке, но запуск некоторых будущих устройств Samsung уже был перенесен. Например, стабильное обновление One UI 7 не станет доступным до 2025 года.