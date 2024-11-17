Отмечается активная работы артиллерии и авиации в данном районе

Российские военные снова добились успеха в районе Купянске. На минувшей неделе штурмовые группы В резко продвинулись на север, перехватив часть микрорайона Заосколье. Несмотря на продолжающиеся заявления украинских ресурсах об «отбитых атаках», российские артиллерийские расчеты и авиационные группы нанесли мощный удар по позициям противоборствующей стороны в городе. Это создало условия для дальнейшего продвижения российских войск вглубь Купянска.

По состоянию на вечер 16 ноября, Вооружённые силы России контролировали территории уже двух предприятий в городской черте. Согласно последним сводкам, Киев понёс значительные потери на территории комбикормового завода в Купянске, который украинские силы рассчитывали удерживать на протяжении длительного времени. Данный завод расположен в восточной части города, в микрорайоне Заосколье.

Кроме того, Киев фактически утратил контроль над молочноконсервным заводом, находящимся на улице Ломоносова этого же района. Российская авиация продолжает наносить удары по позициям ВСУ в восточной зоне Купянска. Оставшиеся украинские военные формирования, сталкиваясь с потерями, вынуждены отступать в южном и западном направлениях, включая правобережную часть города. При этом наблюдается рост интенсивности атак российской армии, включая авиаудары.