Фирма занимается производством видеокарт под брендами ZOTAC, Inno3D и Manli

Компания PC Partner, которая управляет несколькими брендами графических процессоров, такими как ZOTAC, Inno3D и Manli, изменила свою внутреннюю организацию в попытке избежать потенциальных санкций и экспортно-импортных ограничений.

Вчера было официально объявлено о перемещении штаб-квартиры из Гонконга в Сингапур, где компания теперь также зарегистрирована на местной бирже. Ранее уже сообщалось, что производственные мощности PC Partner были перенесены в Индонезию, в то время как фирма испытывает новые линии производства перед запуском массового выпуска видеокарт RTX 50.

Существуют две ключевые причины, из-за которых руководство ZOTAC предприняло такие радикальные шаги. Во-первых, это введенные санкций на импорт мощных видеокарт в Китай и Гонконг. Хотя NVIDIA, вероятно, уже не имеет возможности поставлять чипы AD102, ходят слухи, что GPU RTX 5090 (GB202) и RTX 5080 (GB203) могут столкнуться с аналогичными ограничениями. В результате это означает, что фирме не удастся выпускать видеоускорители на одном заводе. Другой причиной являются предстоящие пошлины на оборудование, включая компьютеры и графические карты.

Важно понимать, что слухи о налогах не стали главной причиной изменений. Информация о перемещении предприятий по выпуску GPU за пределы Китайской Народной Республики поступает уже несколько месяцев, и такие преобразования не происходят быстро. Сообщение от компании PC Partner лишь подтверждает, что процесс подошел к концу.

Как заявляет HKEPC, NVIDIA в настоящий момент анализирует изменения в компании PC Partner, чтобы выяснить, подходит ли её статут требованиям Министерства торговли Соединенных Штатов. Также стоит упомянуть, что представители Зелёного гиганта присутствовали на открытии акций PC Partner на площадке SGX. Это делает весьма вероятным одобрение этого шага со стороны NVIDIA.