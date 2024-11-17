В ночь с 16 на 17 ноября сообщается о прилётах в Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях

Российские вооруженные силы осуществили новую комбинированную атаку на объекты украинских войск, использовав как дроны-камикадзе, так и ракеты, запущенные с воздуха и моря. В большинстве регионов, подконтрольных администрации Зеленского, воздушная тревога была объявлена уже накануне вечером.

Нанося удары в ночь с 16 на 17 ноября, войска использовали несколько волновых атак. В начале операции в небе Украины появились дроны-камикадзе «Герань-2», которые, как обычно, заходили с разных направлений. Согласно информации от Воздушных сил ВСУ, российские беспилотники были зафиксированы над такими регионами, как Николаевская, Одесская, Харьковская, Сумская, Киевская, Винницкая и другими. В течение ночи подверглись атакам объекты в Николаеве, Киеве и других городах.

После четырех часов утра Воздушные силы Украины сообщили о поднятии в воздух семи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России с аэродрома Оленегорска. Предварительный выход на необходимые позиции для запуска ракет был отмечен около шести часов утра. В 06:42 Киев зафиксировал информацию о запуске ракет по военным объектам на территории Украины. В 07:10 поступила информация о возможных запусках крылатых ракет «Калибр» с морских платформ в районе Феодосии, расположенной в Крыму.

На данный момент подтверждены атаки по Николаеву, причем первыми начали удары «Герани-2», и зафиксировано несколько попаданий по промышленной зоне. По Кропивницкому (Кировоград) были нанесены удары, в Киеве произошли взрывы, функционировала украинская система противовоздушной обороны, однако, подробной информации пока нет, атака продолжается. Также поступают сообщения о ударах по Черкасской области.