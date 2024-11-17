При среднем показателе 2,8 летальных исходов на 1 миллиард миль, Tesla показала результат 5,6

Согласно данным Страхового института дорожной безопасности США, за последние пять лет количество аварий с летальным исходом на дорогах страны было выше, чем за предыдущие 12 лет, несмотря на широкое применение различных систем безопасности. Исследовательская компания iSeeCars, изучив статистику Национальной администрации безопасности дорожного движения, составила список марок и моделей с наибольшими показателями аварийности. Лидером этого рейтинга стала Tesla.

При среднем показателе 2,8 летальных исходов на 1 миллиард миль у других марок, Tesla показала результат 5,6, что вдвое превышает средние показатели. Второе место с небольшим отрывом занимает Kia — 5,5, а также в пятёрку самых опасных попали Buick, Dodge и Hyundai.

Наиболее «опасными» моделями специалисты назвали Hyundai Venue, Chevrolet Corvette, Mitsubishi Mirage, Porsche 911 и Honda CR-V Hybrid. Все они превысили средний показатель более чем в четыре раза. Популярная Tesla Model Y заняла шестое место, в то время как флагманская Model S оказалась на 21-м.

Крупные машины представляют собой дополнительную угрозу из-за высокого центра тяжести, что увеличивает риск переворачивания. Среди кроссоверов и внедорожников наибольшее внимание привлекли такие модели, как Hyundai Venue, Honda CR-V Hybrid, Tesla Model Y, Buick Encore GX и Buick Envision.

В исследовании рассматривались автомобили модельных годов 2018–2022, аварии с участием которых привели к смертельным исходам. Эксперты из iSeeCars подчеркнули, что авто из антирейтинга не обладают серьезными конструктивными недостатками, так как большинство из них получили высокие оценки в краш-тестах от IIHS и NHTSA. Таким образом, основная проблема заключается скорее в действиях водителей и специфических ситуациях на дороге.