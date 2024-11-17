По словам представителей компании, данная модель представляет из себя гибридный автомобиль нового поколения

На выставке автомобилей в Гуанчжоу компания GAC представила новый кроссовер под маркой Trumpchi S7. Хотя подробной информации о технических характеристиках модели пока немного, по данным AutoHome, её выход на рынок запланирован лишь на середину 2025 года. Тем не менее, в GAC уже обозначили S7 как пионера гибридной серии нового поколения, которая будет более энергоэффективной и умной по сравнению с предыдущими версиями.

Внешний вид GAC Trumpchi в целом соответствует традициям китайских кроссоверов данного класса, однако, у него есть несколько дизайнерских особенностей. Главной из них является световая полоса спереди, состоящая из 2248 светодиодов и длиной 2,6 метра. Для этой полосы предусмотрено восемь различных анимационных режимов, которые может настраивать водитель. Среди других интересных деталей можно отметить характерные «жабры» на передних крыльях, затемнённые стойки кузова и наличие лидаров на крыше. В настоящее время известны только некоторые габариты нового кроссовера: высота составляет 1780 миллиметров, а клиренс — 200 миллиметров. Информация о внутреннем оформлении S7 пока не предоставлена.

Модель основана на современной модульной платформе GAC, которая совместима как с гибридными, так и с полностью электрическими двигателями. Это даст возможность оснастить серийный экземпляр системой полного привода, используя индивидуальные моторы для передней и задней осей. Ожидается, что общий запас хода коммерческой версии S7 превысит 1000 километров.

К достоинствам кроссовера относится использование комплекса помощников для водителя, который не требует высокоточных карт, а также мультимедийная система на базе процессора Snapdragon 8295. Также в ближайшее время GAC представит еще одну новинку — крупный внедорожник Hyptec HL. Его планируется выпускать в гибридной версии, но предусмотрена и полностью электрическая модификация.