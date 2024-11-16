Минобороны пока не спешит с официальным заявлением, дожидаясь полной зачистки посёлка.

Информация поступает из украинских ресурсов. Бои в этом районе не прекращаются с мая нынешнего года. За весь этот период на севере Харьковщины украинские формирования понесли значительные потери в живой силе и бронетехнике.

Стоит напомнить, что в мае подразделения армии «Север» начали наступательные действия в Харьковском регионе. Используя отсутствие сплошной линии обороны со стороны Вооружённых сил Украины в приграничной зоне, российские войска сумели продвинуться глубже на территорию, контролируемую Киевом, и закрепиться в ряде населенных пунктов.

Руководству украинских сил пришлось оперативно перебрасывать имеющиеся резервы на этот участок линии боевого соприкосновения. В результате разгорелись интенсивные бои, центром которых стал город Волчанск. Тем не менее, даже в непосредственной близости к границе, где находится посёлок Сотницкий Казачок, боевые действия не прекращаются до настоящего времени. Важно подчеркнуть, что Минобороны России пока не предоставило официальных сведений о том, что этот населённый пункт был освобождён. Военное ведомство не спешит раскрывать подобную информацию, дожидаясь полной зачистки городов и посёлков.

Стоит напомнить, что в августе текущего года соединение украинских военных, численностью свыше десяти тысяч бойцов, вторглось на территорию Курской области России. В дальнейшем администрации Зеленского удалось перебросить в данный регион дополнительные подразделения, что дало возможность занять несколько десятков населённых пунктов. С началом операции по ликвидации группировки Вооружённых сил Украины, Минобороны РФ оценивает потери ВСУ уже более чем в 32 тысячи человек и свыше 200 танков.