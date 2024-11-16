Из-за проблем с доступностью чипов для ИИ, а также резким ростом цен на них, было решено остановить закупку необходимых комплектующих

Многие государства стремятся развивать свои собственные вычислительные мощности в области искусственного интеллекта, надеясь обойти соперников в этой технологической гонке. Как страны, так и отдельные компании создают масштабные кластеры ИИ, что приводит к значительным нагрузкам на всю цепочку поставок. Подобная ситуация наблюдается и в Южной Корее, где высокоразвитая страна активно наращивает свои возможности в сфере ИИ и акцентирует внимание на необходимости занять лидирующее положение в этой области.

Однако, в местных новостях от Chosun сообщается, что запуск одного из суперкомпьютеров Южной Кореи, известного как «Суперкомпьютер No 6», был отложен. Это связано с тем, что глобальный спрос на чипы для ИИ затрудняет получение необходимого оборудования. Проект теперь перенесен на 2026 год, и, принимая во внимание, что текущие суперкомпьютеры работают на 90% своей мощности, Южная Корея столкнулась с настоящим «вычислительным кризисом».

Запланированный суперкомпьютер, как ожидается, потребует вложений примерно в 2 миллиарда долларов и станет одним из самых масштабных проектов в стране, направленных на обеспечение вычислительной мощности для специалистов и исследователей в области ИИ. Тем не менее, из-за растущего спроса многие клиенты столкнулись с трудностями при получении чипов для ИИ, а нехватка в цепочке поставок привела к резкому увеличению цен, что вынудило организации пересмотреть свои стратегии, чтобы избежать повышенных затрат.

Интерес к искусственному интеллекту по-прежнему значительно высок, так как прогнозы указывают на устойчивый рост на рынках. Каждая технологическая компания уделяет внимание развитию своих возможностей в области ИИ, что в конечном итоге способствует успеху таких производителей, как NVIDIA и AMD.