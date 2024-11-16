В посёлках были ликвидированы все остатки украинских подразделений

Согласно сообщению Министерства обороны России, вооруженные силы взяли под контроль населённые пункты Макаровка и Ленинское (Григоровка), зачистив их от украинских формирований. В ведомстве отметили, что в боестолкновениях за данные посёлки проявили себя военнослужащие армий «Центр» и «Восток». Также подчеркивается, что благодаря усилиям военной группировки «Восток» была освобождёна Макаровка.

Следует отметить, что Макаровка находится на Времьевском выступе. Этот посёлок был захвачен украинскими военными во время контрнаступления в прошлом году. Однако, российские войска смогли вернуть позиции. В дополнение к этому, достигнутый успех даёт возможность армии продвигаться в сторону Великой Новоселки, которая имеет критическое значение для логистики украинских формирований на этом участке линии боевого соприкосновения.

Что касается посёлка Ленинское, то после его перехода под контроль администрации Зеленского он был переименован в Григоровку. Это село находится вблизи Селидово, рядом с населённым пунктом Вишнёвое.

Следует отметить, что ранее уже поступали сообщения об освобождении Макаровки и Ленинского, однако Минобороны России не спешило подтверждать эти сведения до того момента, как не завершилась полная зачистка этих населённых пунктов от украинских военных.