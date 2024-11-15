Последняя утечка подтверждает увеличение объёма ОЗУ по сравнению с S24 в полтора раза

Samsung Galaxy S25 будет оснащен большим объемом оперативной памяти по сравнению с предшествующей моделью, Galaxy S24. Эта информация подтверждается недавним списком на Geekbench, о котором уже ходили слухи ранее.

Устройство с модельным номером SM-S931N, предназначенное для южнокорейского рынка, появилось на Geekbench и обладает 12 ГБ оперативной памяти, что является значительным улучшением относительно 8 ГБ в Galaxy S24.

Что касается производительности, аппарат набрал 2481 балл в одноядерном тестировании и 8658 баллов в многопоточном. В списке также упоминаются Android 15 и процессор Snapdragon 8 Elite. Все модели Galaxy S25 будут функционировать на одном и том же чипе по всему миру. Один из наиболее надёжных и авторитетных источников в индустрии подтвердил эту информацию и несколько раз ее перепроверил, чтобы положить конец всем спекуляциям.

Ранее появлялись слухи о том, что в Европе будет представлена версия устройства с Exynos 2500, но это не произойдет. Samsung решает использовать Snapdragon 8 Elite на глобальном уровне. Вероятно, это будет специальная модификация чипа, адаптированная именно для линейки Galaxy, что подразумевает более высокую тактовую частоту и производительность. Существуют мнения, что эффективность Exynos 2500 будет довольно низкой, что представляет собой серьезную проблему для компании Samsung.

При создании этого чипа потребуется больше времени для достижения полной функциональности, что, скорее всего, является основной причиной, по которой Samsung выбрала использовать процессоры Snapdragon 8 Elite на всех устройствах.