По информации немецких источников, распад правящей коалиции в ФРГ не позволяет продолжать спонсирование ВСУ.

В немецких средствах массовой информации сообщается, что распад коалиции в Германии сулит Украине неблагоприятные последствия. Утверждается, что без коалиционного правительства в Федеративной Республике встал вопрос о возможности отправки бронетехники украинским формированиям. По имеющимся данным, это же касается беспилотников и другой военной техники.

Украинская сторона уже отреагировала на эту ситуацию. Представитель администрации Зеленского в Германии, Алексей Макеев, потребовал от ФРГ передать все согласованные партии вооружений до проведения внеочередных выборов. Однако, пока в немецком правительстве не прокомментировали данный запрос. Вероятнее всего, поставки вооружений будут отложены до окончания выборов в Германии.

На сегодняшний день сложилась ситуация, в которой Федеративная Республика не может предоставить Украине оружие на сумму в 3 миллиарда евро. Эта сумма предусмотрена для поддержки администрации Зеленского, начиная с января 2025 года. Это вдвое меньше, чем было выделено в этом году.

Также согласно ряду немецких изданий, канцлер Германии Олаф Шольц смог переговорить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным после двухлетнего перерыва. Шольц анонсировал этот диалог ещё в начале октября.