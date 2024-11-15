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Zelikman
Geely и Baidu предоставили электрический суперкар, способный разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды
Jiyue Robo X также имеет автопилот на базе ИИ и может преодолевать до 650 км на одном заряде

  На автомобильной выставке в Гуанчжоу марка Jiyue, созданная совместно Geely и Baidu, представила свой суперкар Robo X. Он способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за 1,9 секунды и включает в себя усовершенствованную систему «автопилота» с элементами искусственного интеллекта. Приём предварительных заказов на Robo X уже начался, однако массовое производство стартует только в 2027 году.

  Габариты нового суперкара составляют 4650x2000x1195 миллиметров при колёсной базе в 2,7 метра. Это делает его несколько больше, чем один из ближайших соперников — купе GAC Aion SSR. Модель Robo X построена на карбоновой и алюминиевой монококовой конструкции, вес которой составляет 1850 килограммов. Из технических параметров силового агрегата, помимо времени разгона до 100 км/ч, также указаны теоретические показатели дальности поездки, достигающие 650 километров.

  По мнению Jiyue, необычный дизайн концепта может оказать значительное влияние на внешний вид будущих моделей в этом сегменте. Ожидается, что другие производители смогут ориентироваться на Robo X как на эталон. Кроме того, разработчики данного купе отметили, что Robo X стал первым суперкаром, который оснащён комплексом водительских ассистентов 4 уровня автономности от Baidu Apollo. Эти технологии предназначены для того, чтобы электроника могла полностью контролировать автомобиль даже на гоночной трассе.

  Тем, кто хочет оформить предзаказ на Robo X, предлагают внести депозит в размере 49 999 юаней, что примерно 700 тысяч рублей.

#технологии #китай #автомобили #транспорт #jiyue #robo x
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