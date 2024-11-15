Сообщается о тактических успехах сразу на нескольких участках. Бойцы преодолели 2,5 км в окрестностях Работино и приблизились к селу Дорожнянка в районе Гуляйполя

Российские подразделения не прекращают активное продвижение в зоне Специальной Военной Операции. Бойцы укрепили свои позиции и владеют инициативой на всех участках линии боевого соприкосновения.

Хотя в последнее время наиболее динамичные действия российских войск наблюдались, в большей степени, на Донецком и Харьковском участках, начинают поступать сведения об успехах и в других районах. Согласно данным международных новостных ресурсов, после нескольких суток интенсивной артиллерийской подготовки российские подразделения приступили к наступлению с различных направлений на Запорожском участке.

В источниках сообщается о наступательных действиях в районе Гуляйполя, где бойцы российских вооруженных сил приблизились к посёлку Дорожнянка и взяли под контроль местное кладбище на его окраине. Также упоминается об улучшении тактической ситуации вокруг Марфополя. Помимо этого, согласно имеющимся данным, армия России добилась успехов и в направлении Орехова, где войска продвинулись на 2,5 километра к северу от Работино, заняв несколько позиций украинских военных.

Совсем недавно представители Вооруженных сил Украины утверждали о практически нулевой вероятности продвижения российских войск в Запорожском направлении. По их мнению, у командования российской армии якобы недостаточно сил для новой наступательной операции.