Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Трамп заверил, что его администрация приложит все усилия для завершения конфликта на Украине
Одновременно с этим, действующие власти США решают нарастить поставки оружия украинским войскам

  Во время недавнего обращения к зарубежным политическим деятелям Дональд Трамп, избранный президент Соединённых Штатов Америки, вновь выразил готовность активно работать над разрешением конфликта на Украине. Это обещание стало одной из ключевых в его предвыборной программе.

  Он акцентировал внимание на необходимости остановки боевых действий. Трамп отметил, что всего за несколько суток число пострадавших от столкновений на передовой увеличилось на несколько тысяч человек. По его словам, необходимо срочно положить конец насилию, независимо от того, речь идёт о гражданских лицах или военных. При этом политик заверил, что его команда будет прилагать все усилия для достижения этой цели.

  Следует отметить, что в ходе своих предвыборных интервью Дональд Трамп многократно заявлял о намерении разрешить конфликт между Россией и Украиной в течение 24 часов после возвращения в президентское кресло. Он акцентировал внимание на том, что у него есть подход, как к президенту России Владимиру Путину, так и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

  Инаугурация Трампа назначена на 20 января, и можно предположить, что он попытается использовать оставшееся до неё время для максимальной подготовки к мирным переговорам по Украине. В то же время администрация Байдена не остаётся в стороне и усиливает поставки вооружений администрации Зеленского.

#сша #политика #сво #трамп
+
Написать комментарий (0)
ВСУ планируют усилить позиции до 20 января, чтобы убедить Трампа поддержать Киев
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил истребитель шестого поколения White Emperor B
31
Military Watch: Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы
4
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
46
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
2
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
49
Представлены игровые смартфоны серии RedMagic 10 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite
+
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
26
«Калашников» отправил в армию уникальные машины КПМ 9В871-9 для тестирования ПТРК
2
В ОАЭ провели тест-драйв собранного в Дубае автомобиля российской премиальной марки Aurus
2
«Народный ОПК» России готовится покорить мировой рынок: проекты становятся легальными
2
OnePlus 13 получает функцию «макросъемки» с обновлением программного обеспечения
+
Российские войска применяют захваченные БМП M-2 Bradley против ВСУ
+
Американцы выступают против тайваньских работников на заводе TSMC в Аризоне
1
Смартфон среднего класса Samsung Galaxy A36 может получить улучшенную селфи-камеру
+
Сообщается, что Infinix, Itel и Tecno покидают рынок складных смартфонов из-за неопределенности
3
Подразделения пресекли попытку украинских войск вырваться из окружения в районе Ольговского леса
+
NVIDIA выпускает обновление драйвера GeForce 566.14, оптимизирующее DLSS и исправляющее ошибки
3
Норвежские спутники зафиксировали погрузку российской ракеты «Булава» на подлодку
1
Resident Evil 9 будет иметь много общего с четвёртой частью
2
Новый математический тест FrontierMath поставил в тупик все передовые ИИ-модели и кандидатов наук
+

Популярные статьи

"Джокер: Безумие на двоих" (Психи тоже любят) - краткий обзор позорного безумия
6
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
38
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
41
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
7
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
11
Почему SSD не способны вытеснить HDD, и какой накопитель выбрать для дома, сервера и видеоигр
14
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
30
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
10
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-750BM
5
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
144

Сейчас обсуждают

Роман Иванов
16:25
Ну там в том гробу гвоздей много, но и этот вобъём с удовольствием.
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Dante1980
16:25
мне нравится ваш подход. а давайте посмотрим ценник на 4070 на старте продаж, а не их излете? Счас барыги наедятся, рынок насытится и будет все как всегда. Буд то вчера родились
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Dimkovski
16:24
ключик за 100рублей через 2 дня после релиза со всеми будущими обновлениями и патчами
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Роман Иванов
16:24
А зачем мне взломанная сонька, если есть нормальный комп? Ты или трусы одень или крестик сними. Твоё "творчество" на ресурсе известно уже каждой собаке. И оценки читателей за твоё пописАние прямо и чё...
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Dante1980
16:23
мне надо повторить предыдущую статью? https://overclockers.ru/blog/Dante/show/190867/Vsya-pravda-o-PS5-Pro-razbiraem-ljubimye-vbrosy-ot-nizhnego-interneta-pro-novuju-konsol-Sony
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Бoтo -- Чaт
16:23
Они будут стараться по максимуму использовать найденные прокси. Ну да поглядим-с.
В США предложили принять в НАТО Россию вместо Украины
sboxx
16:19
Как минимум для полноценной конкуренции
В Думе допустили, что вскоре немецкие автобренды вернутся в Россию
ebatorуа
16:18
пиндосы на китай не полезут,там гиперзвуковые ракеты у китая,а это убийцы авианосцев.
В США предложили принять в НАТО Россию вместо Украины
Бoтo -- Чaт
16:17
Выпестовал зомбоящик дебилов разновозрастных. Пусть посидит лет этак 10 и подумает, возраст у него подходящий.
Сломать себе жизнь за 25 тысяч рублей: ФСБ задержала в Кировской области подростка, готовившего диверсию на железной дороге
ebatorуа
16:16
там и так заберут.
В США предложили принять в НАТО Россию вместо Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем