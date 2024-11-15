Одновременно с этим, действующие власти США решают нарастить поставки оружия украинским войскам

Во время недавнего обращения к зарубежным политическим деятелям Дональд Трамп, избранный президент Соединённых Штатов Америки, вновь выразил готовность активно работать над разрешением конфликта на Украине. Это обещание стало одной из ключевых в его предвыборной программе.

Он акцентировал внимание на необходимости остановки боевых действий. Трамп отметил, что всего за несколько суток число пострадавших от столкновений на передовой увеличилось на несколько тысяч человек. По его словам, необходимо срочно положить конец насилию, независимо от того, речь идёт о гражданских лицах или военных. При этом политик заверил, что его команда будет прилагать все усилия для достижения этой цели.

Следует отметить, что в ходе своих предвыборных интервью Дональд Трамп многократно заявлял о намерении разрешить конфликт между Россией и Украиной в течение 24 часов после возвращения в президентское кресло. Он акцентировал внимание на том, что у него есть подход, как к президенту России Владимиру Путину, так и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Инаугурация Трампа назначена на 20 января, и можно предположить, что он попытается использовать оставшееся до неё время для максимальной подготовки к мирным переговорам по Украине. В то же время администрация Байдена не остаётся в стороне и усиливает поставки вооружений администрации Зеленского.