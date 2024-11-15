Ранее компания не могла внедрить подобные экраны, так как в них содержался ядовитый для человека кадмий

Росс Янг, основатель и CEO компании Display Supply Chain Consultants, сообщил, что независимо от выбора клиентов между стандартным и нанотекстурным дисплеем, все модели MacBook Pro M4 оснащены технологией квантовых точек.

Ранее он утверждал, что Apple применила красную фосфорную пленку KSF, так как она является более экономичным вариантом и не содержит кадмия, который является ядовитым для человека. Ранее издание MacRumors информировало, что высшие должностные лица технологического гиганта уже рассматривали возможность внедрения технологии квантовых точек, однако, были вынуждены отказаться от данной идеи из-за содержания кадмия в ней.

Теперь доступны дисплеи Quantum Dot без содержания кадмия, что позволяет Apple использовать их в новых моделях M4 MacBook Pro. Эти экраны признаны лучшими благодаря хорошему качеству изображения, качественной цветопередаче и широкой палитре цветов. Данное обновление, вероятно, стало одной из причин, по которой новые устройства могут достигать максимальной яркости SDR в 1000 нит, в отличие от 600 нит у их предшественников. Однако, Apple не упоминает об этом факте.

С появлением дисплеев Quantum Dot в моделях M4 MacBook Pro пока остаётся вопрос, будет ли эта технология внедрена в более доступную серию M4 MacBook Air.