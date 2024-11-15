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Zelikman
Schneider Group: Немецкий автопроизводителям нужно вернуться в Россию в 2025 году
По мнению главы консалтинговой компании, иначе они надолго потеряют свою долю на рынке , уступив её китайским брендам

  После начала Специальной Военной Операции многие европейские компании были вынуждены покинуть российский рынок. Далеко не секрет, что введение антироссийских санкций бьёт не только по России, но и по тем, кто их вводил.

  Немецкие автопроизводители и вовсе получили двойной удар. В первую очередь Германия больше не снабжается дешёвыми энергоресурсами, что сразу же сказалось на рентабельности производства в стране. Крупные компании, по типу Audi, BMW, Mercedes, начали уменьшать свои расходы за счёт сокращений сотрудников, и даже закрывать некоторые из своих заводов в Европе.

  Также компании фактически лишились российского рынка, на котором ранее с любовью относились к европейским автомобилям. Проблемой для именитых брендов является то, что пока немецкие автомобили не продаются в России, их место занимают модели китайских концернов.

  По мнению руководителя консалтинговой компании Schneider Group Ульфа Шнайдера, у немецких автопроизводителей есть шанс сохранить за собой часть российского автомобильного рынка, если вернуться в 2025 году. По мнению эксперта, промедление в этом вопросе лишь ухудшит позиции тех же BMW или Mercedes.

  Приняв такое решение, компании сумеют также повысить свои продажи. За последние месяцы дела в этом аспекте у немецких марок идут не очень, и возвращение в Россию было бы для них нелишним. Тем более речь идёт не только о продаже автомобилей, но и обширном рынке запчастей и комплектующих.

#россия #автомобили #транспорт #рынок #bmw #mercedes #audi
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