Компания Jishi зарегистрировала заявку на получение ОТТС

В открытой базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилась информация о заявке на регистрацию китайского автомобильного бренда Jishi. Правообладателем обозначена компания «Рокс Мотор Тех», расположенная в районе Янпу города Шанхай.

Бренд получил регистрацию в различных классах транспортных средств. Официально компания Jishi не делала заявлений о выходе на рынок России, однако, по инсайдерским данным, она уже нашла дистрибьютора и начала процесс получения одобрения типов транспортных средств (ОТТС). Тем не менее, согласно источникам издания «Китайские автомобили», в России бренд Jishi/Polestone будет представлен под новым именем — Rox Motor.

Машины под брендом Jishi реализуются на китайском рынке, а для международных поставок их продают под маркой Polestones. Первая модель, получившая индекс 01, поступила в Российскую Федерацию через «серые» каналы. На вторичном рынке цены на доступные автомобили начинаются от 5,9 миллиона рублей.

Компания Rox Motor основала стартап Polestones Automobile. Её основатель также управляет фирмой Roborock, которая в сотрудничестве с Xiaomi производит роботы-пылесосы. Поскольку стартап не имеет собственных производственных мощностей, сборка автомобилей осуществляется на заводе концерна BAW.