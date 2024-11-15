В компании опасаются, что приход новой администрации может негативно сказаться на данным проекте.

Теперь планы TSMC в Соединенных Штатах зависят от текущей политической ситуации. Как сообщает Digitimes, компания сообщила своим партнерам, что открытие нового завода в Аризоне перенесено с декабря на январь, чтобы синхронизироваться с предстоящей инаугурацией и, возможно, создать «доброжелательную атмосферу» для администрации Трампа в будущем.

Открытие фабрики TSMC в Аризоне стало результатом внедрения Закона о чипах, который был инициирован администрацией Байдена с целью поддержать отечественные мощности по производству полупроводников. Мнения о том, насколько успешной была эта программа, разделились, но она привлекла внимание TSMC, крупнейшего производителя полупроводников в мире. Расширение TSMC в США было частью стратегии, направленной на уменьшение геополитических рисков, вызванных конфликтами между Китаем и Америкой. Этот шаг можно рассматривать как попытку достичь «самодостаточного» производства чипов.

Существует мнение, что TSMC испытывает давление со стороны администрации Трампа, поскольку избранный президент открыто заявил, что тайваньские компании должны нести расходы на строительство производственных мощностей в США. Уже известно, что тайваньский гигант столкнется с большими ограничениями при Трампе и, вероятно, окажется под более строгим контролем.

Что касается Соединенных Штатов, то они осознают, что не могут полагаться исключительно на внутренние компании, такие как Intel, для достижения своих целей в сфере полупроводников. Несмотря на то, что последняя является крупнейшим получателем финансовой поддержки, она не смогла оправдать возложенные на нее ожидания. Таким образом, единственным выходом остается TSMC.

При этом существуют разногласия между США и Тайванем относительно того, как страны планируют развивать свое сотрудничество в сфере полупроводников. В недавних заявлениях правительство Тайваня сообщило, что оно не позволит производить передовые схемы, такие как 2 нм, за пределами страны.