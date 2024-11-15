Сообщается о прилётах в Одесской, Кировоградской, Винницкой, Харьковской и Сумской областям.

Ночью с 14 на 15 ноября российская армия осуществила очередную комбинированную атаку по объектам украинских войск, нацеливаясь как на тыловые районы, находящиеся вдалеке от линии соприкосновения, так и прямо на передовые позиции.

После нескольких дней простоя российские ударные БПЛА «Герань-2» и ракеты вновь достигли Одессы и её окрестностей. В районе одного из аэродромов, который используется украинскими войсками для размещения военной техники и боеприпасов, полученных от союзников из Североатлантического Альянса, прогремела серия взрывов.

Цели помимо этого были уничтожены в зоне Одесского морского порта. Согласно некоторым источникам, произошли удары по радиолокационным станциям и пусковым установкам зенитных комплексов, что привело к детонации боеприпасов.

Российские военные провели серию атак на объекты Вооруженных сил Украины в Кировоградской области. Удары были нанесены по ремонтным мастерским и промышленным мощностям, задействованным в производстве и обслуживании военной техники.

Атаки также затронули Винницкую область. По информации источников, в окрестностях населённых пунктов Крыжополь и Могилёв-Подольский были слышны взрывы. Кроме того, ВКС России нанесли удары по позициям украинских формирований в Харьковской и Сумской областях. Воздушная тревога сохраняется в ряде областей Украины.