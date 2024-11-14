Игра вышла в апреле текущего года и является эксклюзивом PS5.

Ранее разработчик Shift Up упоминал, что рассматривает вариант переноса игры на ПК в будущем. Теперь стало известно, что игра будет доступна и на этой платформе в следующем году. Данные были подтверждены в разделе вопросов и ответов последнего финансового отчета Shift Up, где компания указала, что планирует выпустить версию Stellar Blade для ПК в 2025 году.

Стоит отметить, что Shift Up также поделилась своими мыслями о том, как, по их мнению, Stellar Blade будет функционировать на данной платформе, и кажется, что разработчик питает большие надежды. В ходе сессии вопросов и ответов Shift Up подчеркнула, что Stellar Blade должна показать лучшие результаты на ПК, чем на PS5, ссылаясь на успех Black Myth: Wukong и растущее влияние Steam в секторе AAA-игр.

Такой сценарий вполне реалистичен. Helldivers 2 вызвал настоящий фурор на Steam, когда был выпущен в начале этого года, превзойдя даже самые оптимистичные ожидания разработчиков из Arrowhead. В то же время Black Myth: Wukong каким-то образом сумел реализовать миллионы копий всего за один день. Разумеется, у Stellar Blade есть определённый недостаток — он уже вышел на другой платформе, но всё равно игра имеет неплохие перспективы.

Вероятно, некоторые фанаты игры даже решат пройти её дважды, ведь ПК предложат более высокую производительность и множество модификаций. Однако, точные даты выхода игры пока не озвучены.