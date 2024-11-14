По мнению истцов, компания закрыла им доступ к игре, за которую они заплатили.

The Crew, вышедшая в 2014 году, была эксклюзивом для онлайн-игры и не имела одиночной кампании. Закрытие серверов в декабре 2023 года оставило владельцев без возможности играть в приобретенные копии.

Шаг Ubisoft по отключению серверов для игры, требующей постоянного интернет-соединения, подчеркивает растущее недовольство тем, что цифровые загрузки предоставляются в виде лицензий, а не полной покупки. Когда старые игры исчезают из магазинов или проекты с «живым» сервисом прекращают поддержку, ценность покупает падает до нуля. Новый законопроект Калифорнии AB 2426, подписанный в октябре 2024 года и вступающий в силу в начале 2025 года, потребует от компаний большей прозрачности в уведомлении потребителей о таком несоответствии.

Как сообщал Polygon, двое игроков, подающих иск против Ubisoft, утверждают, что прекращение доступа к игре уменьшает ценность приобретенного продукта и могло повлиять на их решение купить игру по полной цене. Хотя отключение сервера вызвало недовольство среди лояльных фанатов, Ubisoft не является первой компанией, снявшей доступ к устаревшим играм.

Кроме того, в иске утверждается, что Ubisoft «ввела в заблуждение» игроков, заставив их считать, что они приобретают полноценную игру, а не арендуют на нее лицензию. По мнению истцов, такие действия нарушают законы Калифорнии о защите прав потребителей. Иск был подан после общественного недовольства по поводу закрытия серверов игры The Crew. Это побудило Ubisoft пообещать игрокам предоставить офлайн-версии будущих игр в рамках франшизы.

С учетом того, что цифровые транзакции стремительно вытесняют физические покупки в сфере игр и других медиа, дебаты о праве собственности, долговечности и сохранности контента кажутся неизбежными. Подобные судебные иски могут стать все более распространенными, пока издатели и цифровые платформы не найдут решение, которое удовлетворит игроков.