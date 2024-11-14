Эта 27-дюймовая модель с разрешением 1920x1080 пикселей оценивается в 640 долларов

С 27-дюймовой панелью Fast IPS, данный монитор не только предлагает больший экран по сравнению с моделями AG246FK и AG256FS, но и обеспечивает впечатляющую частоту обновления 520 Гц. Время отклика PRO AG276FK составляет всего 0,5 мс GtG.

Для дальнейшего уменьшения эффекта размытия и ореола при движении используются технологии, позволяющие снижать размытие и синхронизировать изображение MBR, что значительно увеличивает четкость динамических сцен. Согласно информации от AOC, монитор PRO AG276FK способен генерировать кадр каждые 1,92 миллисекунды в таких играх, как Counter-Strike 2 и Valorant, что облегчает процесс прицеливания на движущиеся цели.

Монитор предлагает несколько предустановленных игровых режимов, оптимизированных для различных жанров, которые можно быстро переключать в зависимости от типа игры. Устройство оснащено обновлённым экранным меню для удобного доступа к расширенным игровым функциям, таким как отслеживание частоты кадров и управление тенями.

AGON PRO AG276FK поддерживает стандарт HDR400, что обеспечивает улучшенное качество картинки, благодаря чему он хорошо подходит не только для игр, но и для таких задач, как создание контента и работа с мультимедиа. Для подключения предусмотрены два порта HDMI 2.0 и два порта DP 1.4, а также USB-концентратор с четырьмя портами USB 3.2 для подключения различных периферийных устройств.

Модель PRO AG276FK имеет функцию регулировки высоты до 130 мм, а также возможность наклона, вращения и поворота экрана. Кроме того, на задней панели устройства предусмотрена RGB-подсветка, создающая привлекательные световые эффекты для освещения рабочего пространства.

Цена на монитор AGON PRO AG276FK составляет 640 долларов. Устройство станет доступно для покупки уже в этом месяце.