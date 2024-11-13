Бойцы опубликовали видео с поражением техники, зафиксированное дроном-камикадзе

В интернете появился видеофрагмент, на котором зафиксирован момент уничтожения британского танка Challenger 2 Вооруженными силами России с помощью беспилотника-камикадзе в Курской области.

На данном видео, снятом с камеры дрона, видно, как российский БПЛА точно нацеливается на область под башней британского танка, что, вероятно, привело к его уничтожению. Поскольку бронемашина находилась в неподвижном состоянии с опущенной пушкой, существует высокая вероятность, что танк уже наехал на мину или получил поражение от другого БПЛА.

В Курскую область были перемещены дефицитные единицы западного вооружения, включая американские танки M1 Abrams и британские Challenger 2. С учетом того, что без одобрения западных партнёров Киеву вряд ли удалось бы задействовать поставленные Североатлантическим Альянсом вооружения для атаки на российские территории, администрация Зеленского получила на это разрешение от США.

Из-за особенностей местного рельефа, приграничный регион Курской области представляет собой одно из редких мест на линии соприкосновения, где Вооруженные силы Украины имеют возможность хоть как-то использовать тяжелую технику. Тем не менее, как свидетельствуют многочисленные фотографии и видеозаписи, курское приграничье стало конечной остановкой для огромного количества бронетехники Киева.

Согласно данным Министерства обороны России, в ходе атаки на Курскую область украинские войска уже потеряли больше бронетехники, чем было уничтожено российскими войсками во время неудачного украинского контрнаступления прошлым летом.