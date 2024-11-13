Смартфон должен будет быть представлен уже в ближайшее время

HONOR вскоре представит новый смартфон в сотрудничестве с Porsche Design. Недавно компания подтвердила эти сведения, обнародовав ряд рендеров устройства. Теперь стали доступны реальные фотографии модели HONOR Magic7 RSR Porsche Design, а также некоторые её технические характеристики.

Как можно заметить, на задней панели расположена камера, выполненная в форме шестиугольника. На панели расположены основная камера на 50 мегапикселей с переменной диафрагмой, а также 200-мегапиксельный перископический телеобъектив и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Выступающая линия снова проходит по центру задней поверхности, как это было в модели HONOR Magic6 RSR Porsche Design.

Рамка устройства будет плоской, все кнопки будут удобно расположены с правой стороны. Ожидается, что экран будет немного изогнут по краям, а отверстие для фронтальной камеры разместится в центре — хотя на текущих изображениях мы его не наблюдаем.

Что касается технических особенностей, инсайдер Digital Chat Station поделился некоторыми деталями. Устройство получит 6,8-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Также предполагается наличие проводной зарядки на 100 Вт и беспроводной на 80 Вт, поскольку, как ожидается, телефон будет схож с HONOR Magic7 Pro по многим характеристикам.

Фронтальная камера на 50 мегапикселей будет оснащена 3D-сканером лица. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев разместится под экраном. В основе телефона будет лежать процессор Snapdragon 8 Elite, а также он получит сертификаты IP68/IP69.