На основе новой разработки отечественные автопроизводители смогут производить машины любого сегмента, вплоть до бизнес-класса

В Государственной Думе оценили сумму субсидий, необходимых для финансирования разработки национальной модульной платформы. Как сообщается в РБК, в проект федерального бюджета на ближайшие годы внесена поправка, предусматривающая выделение 87,8 миллиарда рублей для этих целей. Основным исполнителем проекта станет институт НАМИ.

Планируется, что на основе национальной модульной платформы российские производители автомобилей смогут создавать машины различных классов, начиная от гольф-сегмента и заканчивая бизнес-классом. Согласно информации агентства, Минпромторг считает адаптацию данной архитектуры для гибридных и полностью электрических двигателей приоритетной задачей.

Создание платформы с высокой степенью локализации должно способствовать российскому автопроизводству в разработке и производстве новых автомобилей, в том числе за счёт стандартизации компонентов, выпуск которых также можно будет оперативно локализовать.

Финансирование для НАМИ будет осуществляться в течение трёх лет, с 2025 по 2027 год. В первые два года институт получит по 25,6 миллиарда рублей, а в 2027-м — 36,6 миллиарда. Госдума планирует рассмотреть поправку в бюджет, касающуюся финансирования этой платформы, в четверг, 14 ноября.

У НАМИ уже имеется современная модульная разработка. В начале этого года институт представил характеристики своего гибридного привода E-Transmission, который предназначен для различных типов техники. Компоненты этого привода способны обеспечить тягу до 408 лошадиных сил.