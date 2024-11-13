В игре может оказаться сразу два неубиваемых персонажа-сталкера

Как сообщили Biohazard Declassified и Residence of Evil, в новой, ещё не полностью анонсированной части серии, главными персонажами станут Джилл Валентайн и Леон Кеннеди.

Игровое тестирование Resident Evil 9 апреля 2024 года сосредоточилось на Джилл Валентайн и проходило в заброшенной больнице на острове. Игрокам необходимо было исследовать эту больницу, чтобы найти сыворотку, способную бороться с инфекцией, поражающей жителей. Игроки применяли разнообразное оружие, включая ножи, топоры и косы, чтобы справиться с опасными врагами.

Джилл была оснащена стандартным оружием, включая дробовик, пистолет и нож, а также могла создавать боеприпасы из различных предметов. За ней неустанно охотился неуязвимый противник по имени Козлочеловек, который в конце игрового теста сумел поймать ее и заразить.

В то же время, сентябрьский тест Resident Evil 9 сосредоточился на Леоне Кеннеди и проходил на пляже, который вел к лесу рядом с лабораторией мистера Саймона. Леон преследует его, так как есть подозрения, что тот создает клоны биологического оружия.

Во время своего приключения Леону предстояло сразиться с зомби, обладающими разнообразным вооружением, и избегать другого непобедимого сталкера — ведьмы, способной трансформироваться в мух и вызывать иллюзии. Также у Леона была возможность наблюдать, как зомби поклоняются луне у костра, что, вероятно, связано с культом.

Исходя из вышеизложенной информации о тестировании, можно предположить, что Resident Evil 9 будет заимствовать многие элементы из Resident Evil 4. Четвертая часть до сих пор остается одной из самых любимых игр, а её ремейк, выпущенный в прошлом году, был встречен с большим энтузиазмом. Существует информация о том, что игра обзаведётся более открытым миром. Крайне любопытно, как разработчики смогут интегрировать эти новые игровые механики с разнообразием открытого игрового процесса и системой прогрессии.