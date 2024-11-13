К пресс-релизу прилагаются изображения электрокроссовера Avatr 11, схожего по габаритам с BMW X6

Российское представительство компании Changan анонсировало официальный выход марки Avatr на рынок страны. Поки не озвучены сроки начала продаж и какая модель станет первой, однако, к пресс-релизу прилагаются фотографии купеобразного электрокроссовера Avatr 11, размеры которого сопоставимы с BMW X6.

Марка Avatr была создана концерном Changan для разработки и реализации премиум электромобилей, хотя в текущем ассортименте присутствуют и гибридные модели. В создании новой линейки активно участвуют специалисты компании CATL, одного из крупнейших производителей аккумуляторов, а также IT-гиганта Huawei.

Ранее уже сообщалось, что первоначальной моделью этого бренда на российском рынке, скорее всего, станет кроссовер Avatr 11, так как он уже получил ОТТС. Эта модель сопоставима по размерам с BMW X6 и, как и баварский вседорожник, имеет кузов кросс-купе, но на внутреннем рынке доступен электромобиль. Avatr 11 предлагается с одним мотором мощностью 313 лошадиных сил или в варианте с двумя двигателями, общая мощность которых составляет 578 лошадок. Автомобиль способен преодолеть до 730 километров на одной зарядке по стандарту CLTC.

Возможно, продажа моделей Avatr в России начнётся ещё до конца этого года. Приём заявок на дилерство нового бренда, который стартовал при поддержке представительства Changan, был завершён 5 ноября. В начале следующего года на российском рынке появится ещё один премиальный производитель электромобилей и гибридов из Китая — марка Exlantix, предлагающая седан ES и кроссовер ET. Также ожидается запуск на нашем рынке компании KG Mobility, ранее известной как SsangYong.