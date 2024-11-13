Согласно актуальным данным, уже продано 15 310 автомобилей, а в прошлом году удалось реализовать лишь 14 089.

В октябре этого года в Российской Федерации было реализовано 1 349 новых электромобилей. По данным агентства «Автостат», это на 21% ниже, чем в аналогичном месяце прошлого года. Тем не менее, в сравнении с сентябрем 2024 года наблюдается рост продаж.

В начале осени россияне приобрели 1 272 электромобиля. Аналитики тогда отмечали, что в ежегодном измерении спрос снижается уже третий месяц подряд. Эта тенденция продолжает иметь место, однако по сравнению с предыдущими месяцами октябрь оказался более успешным, чем сентябрь и август.

За прошедшие 10 месяцев этого года в России продано 15 310 единиц электрического транспорта. В агентстве отмечают, что этот результат уже превысил показатели всего 2023 года, когда в стране было закуплено 14 089 электромобилей. В октябре наиболее востребованными «зелеными» марками стали Zeekr, «Москвич», Ora, Avatr и Volkswagen. В сентябрьском рейтинге пятёрки лидеров произошли изменения: четвертую позицию занимал российский бренд Evolute.

Рынок автотранспорта в России, после серии рекордов в последние месяцы, вновь столкнулся с уменьшением. В период с 4 по 10 ноября количество проданных новых автомобилей снизилось почти на 25% по сравнению с предыдущей неделей.