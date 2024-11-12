Данная авиационная машинa пятого поколения является единственной в мире, которой удалось успешно противостоять современным системам ПВО

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) фиксируют поступление новых заказов от зарубежных клиентов на покупку российских истребителей пятого поколения Су-57. Российская Федерация готова удовлетворить эти интересы.

Такую информацию сообщил заместитель главы ФСВТС Михаил Бабич во время пресс-конференции для в китайском Чжухае, где отечественные производители первый раз продемонстрировали экспортную версию Су-57. Он отметил, что интерес иностранных государств к отечественному самолёту довольно высок. Су-57 представляет из себя технологически продвинутое изделие, в производстве которого участвует множество фирм. Их совместная работа требует высокого уровня координации, а к профессионалам, задействованным в процессе создания, предъявляются строгие требования.

Ранее Сергей Чемезов, руководитель госкорпорации «Ростех», отмечал, что зарубежные заказчики высоко оценят экспортный вариант истребителя Су-57. Он подчеркнул, что российская авиационная промышленность не прекращает работу над модернизацией этой модели, а также увеличивает объемы ее производства. Однако, российскому истребителю пятого поколения предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией на глобальном рынке военной техники.

Многоцелевой самолёт Су-57 разработан для поражения различных целей, находящихся на земле, на воде и в воздухе. Он имеет сверхзвуковую скорость и оснащен современным вооружением, которое скрыто в корпусе. Специальное радиопоглощающее покрытие делает истребитель труднозаметным. Бортовые системы машины могут выполнять определенные функции, освобождая пилота для более сложных задач.