Устройства смогут показывать доставщикам наиболее оптимальные пути для снижения затрат на логистику

По новой информации, Amazon работает над созданием умных очков для курьеров, что позволит ускорить процесс доставки. Компания стремится улучшить эффективность «последней мили» — трудозатратного и дорогостоящего этапа, требующего тщательной навигации по местностям.

Увеличение числа доставщиков приводит к росту затрат из-за высокой потребности в топливе. По различным оценкам, около 50% стоимости доставки до двери клиента приходится именно на этот завершающий участок. Кроме того, в третьем квартале расходы Amazon на доставку возросли на 8%, составив 23,5 миллиарда долларов. Поэтому в компании считают, что внедрение умных очков может помочь компании значительно снизить затраты на логистику.

По данным Reuters, умные очки Amazon будут помогать водителям ориентироваться как снаружи, так и внутри зданий. Они призваны облегчить последний этап доставки до дома клиента. Очки будут оснащены проекционным дисплеем, который обеспечит пошаговую навигацию для водителей, что сократит необходимость проверки адреса на смартфонах. Устройства будут отображать путь на каждой остановке и направлять водителей по помещениям.





Умные очки Amazon будут подсказывать направление движения влево или вправо от лифтов и избегать встречи с препятствиями. Этот проект является частью стратегии электронной коммерции, направленной на снижение расходов на доставку каждой отдельной посылки.

Всё же Amazon может приостановить или отложить выход смарт-очков на неопределенный период, если их работа не будет соответствовать ожиданиям, или в связи с финансовыми или иными обстоятельствами. Кроме того, на их доработку может потребоваться много лет. Вдобавок компании будет непросто убедить миллионы своих водителей адаптироваться к новой технологии для выполнения доставок.