Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из государств

Корейская Народная Демократическая Республика подтвердила своё согласие на договор о комплексном партнёрстве, который был подписан главами двух государств летом текущего года. Об этом информирует радиостанция «Голос Кореи». Документ наконец прошёл ратификацию.

Пхеньян утвердил соглашение в понедельник, 11 ноября, в то время как российский президент Владимир Путин сделал это 9 ноября. Перед этим документ получил одобрение со стороны Государственной Думы и Совета Федерации. В ближайшее время Россия и КНДР обменяются ратификационными грамотами. Вслед за этим соглашение начнет действовать без каких-либо временных рамок. Это соглашение станет заменой действующему с 2000 года Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между двумя странами.

Стоит напомнить, что соглашение было заключено во время визита Владимира Путина в Пхеньян этим летом. Данный документ предусматривает оказание взаимной поддержки в случае агрессии против одного из государств, а также запрещает сторонам вступать в любые соглашения с третьими странами, которые могут угрожать основным интересам как Пхеньяна, так и Москвы. Помимо этого, в рамках соглашения Россия и КНДР будут развивают и наращивать сотрудничество в военно-технической сфере. Москва также официально заявила о своем отказе от выполнения западных санкций в отношении КНДР.