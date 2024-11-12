Машина получит новый дизайн и больший выбор вариантов двигателя.

Ульяновский автозавод в ноябре 2025 года планирует представить серьезно обновлённую версию внедорожника «Патриот», как сообщили в пресс-службе предприятия. Ожидается, что модель получит более современный дизайн, переработанный интерьер и широкий выбор двигателей.

Одним из главных изменений во внешнем виде автомобиля станут новые фары и задние фонари. Предполагается, что они сохранят предыдущее оформление, но будут оснащены современными светодиодными системами, что повысит их эффективность. Внутри автомобиля появится обновлённое рулевое колесо, а также предусмотрена оптимизация передней панели и центрального тоннеля.

В моторной линейке модели «Патриот» появится новый дизельный двигатель. Он будет заимствован из коммерческой серии Sollers — это двухлитровый мотор мощностью 130 лошадиных сил, однако, для «Патриота» его, возможно, настроят для большей производительности. Также будет предложена шестиступенчатая механическая трансмиссия.

В конце октября УАЗ сообщил о старте производства «Патриотов» с обновлённой системой раздаточной коробки, которая была модернизирована для повышения стабильности и надёжности работы. Кроме этого, на заводе появился мощный вариант внедорожника «Хантер»: его начали оснащать бензиновым мотором ZMZ Pro мощностью 150 лошадей.