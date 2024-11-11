Одна из моделей была замечена в базе Geekbench ML

В последнее время серия ASUS ROG Phone 9 часто оказывается в центре внимания новостей. ASUS уже подтвердила, что выход ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro состоится 19 ноября. На данный момент пользователи MySmartPrice обнаружили одну из моделей данной серии в базе Geekbench ML, где были представлены некоторые ее характеристики.

Предполагаемая модель из линейки ASUS ROG 9 прошла тестирование на Geekbench ML под номером модели «ASUSAI250E». Указанная модель продемонстрировала результат в 1812 баллов в тесте Geekbench Core ML Neural Engine Interference. Этот тест позволяет оценить способности устройства в области машинного обучения, сосредотачиваясь, в основном, на его эффективности при работе с нейронными сетями.

Обнаруженный листинг Geekbench указывает на то, что линейка ROG Phone 9 будет функционировать на процессоре Snapdragon 8 Elite SoC. Вдобавок, новинки будут комплектоваться графическим процессором Adreno 830 и 24 ГБ оперативной памяти.

С учетом последних утечек и слухов, игровые смартфоны получат 6,78-дюймовый LTPO AMOLED экран с пиковой яркостью до 2500 нит. Ожидается, что обе модели ASUS ROG Phone 9 будут защищены стеклом Gorilla Glass Victus.

Ранее источник на Weibo сообщал, что новое устройство будет иметь частоту обновления 185 Гц. Ожидается, что речь идёт о модели «Pro». Также предполагается, что серия ASUS ROG Phone 9 будет оснащена основной камерой на 50 МП, использующей датчик Sony Lytia 700. Модели могут также включать 5-мегапиксельную макрокамеру и 32-мегапиксельную телефотокамеру соответственно.