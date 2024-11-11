Переизбрание Дональда Трампа на пост президента Соединённых Штатов Америки принесло массу позитива на рынки. Наиболее явно это выражается на криптовалютных площадках.
Накануне Bitcoin сумел преодолеть очередную вершину, достигнув отметки в $82 300. Однако, по мнению экспертов, есть основания полагать, что это ещё не конец. Происходит это конечно не только благодаря Трампу. Сам по себе приход к власти республиканской партии является позитивом для криптовалютных активов. Демократическая партия вела неоднозначную политику в отношении цифрового рынка. То в руководстве США считали Bitcoin перспективным, то называли угрозой национальной безопасности. Это создавало некую неопределенность на рынке.
Если же говорить о команде Дональда Трампа, в ней находится большое количество приверженцев данной индустрии. Одним из самых известных является миллиардер Илон Маск. Хоть он, по последним данным, и не планирует заниматься политической деятельностью, Маск имеет тесные контакты с администрацией Трампа и также сможет вносить свой вклад в продвижении криптовалют.
Да впрочем и сам новоизбранный президент уже не раз говорил, что сделает Bitcoin частью резервных активов США. Такой подход может простимулировать другие страны включиться в накопление BTC, опасаясь не успеть на «уходящий поезд».