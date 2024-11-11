Первая криптовалюта продолжает достигать новых вершин





Переизбрание Дональда Трампа на пост президента Соединённых Штатов Америки принесло массу позитива на рынки. Наиболее явно это выражается на криптовалютных площадках.

Накануне Bitcoin сумел преодолеть очередную вершину, достигнув отметки в $82 300. Однако, по мнению экспертов, есть основания полагать, что это ещё не конец. Происходит это конечно не только благодаря Трампу. Сам по себе приход к власти республиканской партии является позитивом для криптовалютных активов. Демократическая партия вела неоднозначную политику в отношении цифрового рынка. То в руководстве США считали Bitcoin перспективным, то называли угрозой национальной безопасности. Это создавало некую неопределенность на рынке.

Если же говорить о команде Дональда Трампа, в ней находится большое количество приверженцев данной индустрии. Одним из самых известных является миллиардер Илон Маск. Хоть он, по последним данным, и не планирует заниматься политической деятельностью, Маск имеет тесные контакты с администрацией Трампа и также сможет вносить свой вклад в продвижении криптовалют.

Да впрочем и сам новоизбранный президент уже не раз говорил, что сделает Bitcoin частью резервных активов США. Такой подход может простимулировать другие страны включиться в накопление BTC, опасаясь не успеть на «уходящий поезд».