Речь идёт о предоставлении доступа к каталогам запасных частей, диагностическим данным и информации о ремонте и эксплуатации.

Комитет по регламенту Совета Федерации России выдвинул инициативу к правительству и Минпромторгу, требуя от зарубежных автопроизводителей раскрыть свои технические базы данных. Как сообщают «Известия», уже предложены изменения в законодательство, которые были направлены в соответствующие органы. Утверждается, что это позволит упростить обслуживание иномарок в российских сервисах.

Планируется, что производители будут обязаны предоставить доступ к каталогам запасных частей, диагностическим данным и информацию о ремонте и эксплуатации. В комитете подчеркнули, что доступ к технической информации ограничивается не только компаниями, которые ушли с российского рынка из-за санкций, но и официально работающими в стране китайскими брендами. Это создает трудности для автовладельцев в закупке необходимых запчастей и для независимых автосервисов в проведении обслуживания автомобилей.

Инициаторы данного проекта стремятся обеспечить сохранение всех жизненно важных технических данных на территории Российской Федерации. Это позволит избежать проблем с доступом к информации в случае выхода какого-либо бренда с рынка. Для достижения этой цели, как сообщает издание, необходимо внести коррективы в ряд законодательных актов и изменить технические регламенты Таможенного союза. В настоящее время российское законодательство не требует обязательного обеспечения доступа к таким данным.

В середине октября страховые компании России обнаружили, что цены на запасные части для автомобилей, производство которых было приостановлено в стране, возросли более чем в два раза за последние несколько лет. Особенно значительным стало увеличение цен на детали для автомобилей Skoda, составившее 264%. Также стоимость запасных частей возросла для машин американского, корейского и китайского производства.