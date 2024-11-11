Компания приближается к кризисному положению, и может быть исключена с биржи Nasdaq

Компания Super Micro Computer (SMCI), занимающаяся продажей высокопроизводительных серверов и систем искусственного интеллекта с жидкостным охлаждением, стремительно приближается к кризисной ситуации из-за увеличивающегося числа юридических трудностей и отказа крупных заказчиков от своих текущих поставок.

В начале ноября сообщалось, что NVIDIA, как утверждается, начала перенаправлять свои заказы, которые изначально были сделаны в Super Micro Computer, к другим более надёжным поставщикам. Если данная информация подтвердится, это окажется важным этапом, так как SMCI до недавнего времени была третьим по величине клиентом NVIDIA.

Сейчас кажется, что ключевые клиенты компании Super Micro Computer также начинают дистанцироваться от неё. Это происходит на фоне продолжающихся обвинений в финансовых ненормативных действиях, расследования Министерства юстиции, ухода второго аудитора за последние полтора года и вероятного исключения с биржи Nasdaq.

Согласно информации тайваньской газеты, Super Micro Computer недавно приостановила реализацию проекта расширения своего крупного завода в Малайзии, который планировалось увеличить, чтобы достичь производственного объема в 10 000 серверных шкафов ежемесячно.

Тем не менее, приостановка расширения изменила планы YTL Group, крупного потребителя серверов ИИ от NVIDIA и одного из главных клиентов Super Micro Computer, по созданию экологически чистого центра обработки данных на территории YTL Data Center, площадью 1640 акров в Джохоре, Малайзия. Основной задачей этого объекта является интеграция одного из крупнейших суперкомпьютеров в области ИИ, что предполагает использование полномасштабных серверов NVIDIA DGX GB200 NVL72.

По имеющимся данным, YTL перенаправила свои заказы от Super Micro Computer к тайваньской компании Wistron Group и её заводу в Вэйине, Малайзия.