Также сообщается о ночных ударах по Черкасской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Сумской областям

В ночь с 10 на 11 ноября российские войска осуществили новые авиаудары по целям на территориях, находящихся под контролем Киева. Украинская сторона сообщает о взрывах в Черкасской области.

В соцсетях упоминается как минимум о девяти дронах, направляющихся на запад. Есть сведения о том, что некоторые из них пролетели в сторону Житомирской области. Удары также пришлись по объектам в Киевской области, в частности, по цели в районе Вышгорода. Помимо этого поступила информация о том, что другая группа российских дронов атаковала цели в Николаеве и в его окрестностях. Взрывы были слышны на территории порта, где размещены военные склады.

Кроме того, российские войска нанесли удары ракетами по объектам Вооруженных сил Украины в Запорожье. В очередной раз применялись фугасные авиабомбы с модулями планирования и коррекции. Цели в области Харькова и Сумм также подверглись атаке, где украинское руководство сосредоточило значительное количество войск и ресурсов, часть из которых применяется как «ротационная сила» для ведения боевых действий в Курской области.

Ранее власти Киева заявляли, что Россия «накопила внушительный запас ракет для ударов по объектам энергетической инфраструктуры». В некоторых американских новостных агентствах упоминается, что Дональд Трамп во время беседы с Владимиром Путиным «мог запросить, не затрагивать украинскую энергетику», и что к данному решению «Трампа якобы склонял Зеленский». Стоит отметить, что в Кремле пока не подтвердили факт телефонного разговора Трампа и Путина. Западные средства массовой информации заявляют, что Трамп связался с Кремлем 7 ноября.