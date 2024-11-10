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Zelikman
LG Display представила первый дисплей, способный растягиваться на 50%
Новое решение компании можно без проблем складывать, растягивать и даже скручивать

  В сентябре впервые было представлено то, что LG Display считает будущим экранов: технологией микро-светодиодов, которую можно «свободно растягивать, сгибать и скручивать». Эластичные дисплеи, интегрированные в одежду, однако детали самой технологии пока остаются нераскрытыми.

  Теперь LG Display готова поделиться новыми сведениями. На этой неделе компания представила новый прототип размером 12 дюймов, который может увеличиваться до 18 дюймов и при этом сгибаться, скручиваться и складываться различными способами для создания текстурированных эффектов. Эти дисплеи легкие и могут прилипать к изогнутым поверхностям, таким как ткань и кожа. LG Display надеется на их постепенное внедрение в области мобильных устройств, моды и носимых гаджетов.

  Помимо ранее представленной демонстрации, фирма показала еще одну концепцию, в которой панель можно прикрепить к форме пожарного, что позволяет отображать информацию в реальном времени. Интересно отметить, насколько далеко продвинулась данная технология за последние годы. Первый раздвижной экран компании был представлен почти два года назад, но имел гораздо более ограниченные возможности. В то время 12-дюймовый экран мог увеличиваться лишь на 20%, достигая 14 дюймов. По заявлению компании, новая технология была достигнута благодаря «оптимизации свойств специального кремниевого материала-подложки, используемого в контактных линзах, а также разработке инновационной структуры проводки».

  Тем не менее, определенные ограничения остаются, и практика демонстрирует, что эта технология не сможет соперничать с качеством изображения, которое можно получить на обыкновенном смартфоне. Всё же компания LG Display утверждает, что их панели будут обеспечивать высокое разрешение в 100ppi даже при увеличении до 18 дюймов.

#технологии #экраны #lg display
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