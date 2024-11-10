Правительство острова намерено сохранить первенство в сфере высоких технологий

Тайвань испытывает недовольство по поводу усилий TSMC в Соединенных Штатах. Две страны, поддерживавшие тесные отношения во время президентства Байдена, сейчас столкнулись с разногласиями, что подтверждается высказываниями министра экономики Тайваня. Он подчеркивает, что технологии 2-нм от TSMC останутся на Тайване, несмотря на стремления завода развивать производство за пределами острова.

При администрации Байдена TSMC значительно выиграла от участия в крупнейшей программе поддержки полупроводников, известной как «Закон о чипах», что в конечном итоге способствовало созданию завода в Аризоне, открытие которого намечено на декабрь. По имеющимся данным, на американском заводе TSMC планирует запустить производство чипов 4 нм и 5 нм с возможностью расширения до 2 нм к концу десятилетия. Тем не менее, похоже, что правительство Тайваня не намерено передавать свои лучшие технологии в США.

С приходом Дональда Трампа к власти США также могут пересмотреть свою стратегию в отношении поддержки иностранных компаний, стремящихся организовать производство на своей территории. Ранее Трамп утверждал, что такие страны, как Тайвань, должны компенсировать США за помощь в развитии внутренней производственной базы. Хотя Трамп, вероятно, не будет принимать резких решений, страна станет более осторожной в отношении стимулов из нового закона.

Обе стороны настроены на увеличение объемов производства полупроводников. В то же время Тайваню необходимо сохранить ведущие позиции на мировой арене, защищая свои ключевые технологии, поэтому TSMC важно поддерживать свои передовые производственные решения.