Изменения вступят в силу до конца текущего года.

На автомобильных номерных знаках Российской Федерации появится обязательный элемент — государственный флаг. Изменения вступят в силу до конца текущего года. Информацию об этом предоставил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Парламентарий сообщил, что инициатива поступила от одного из его подписчиков. После этого Хинштейн направил соответствующее предложение в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. В начале текущего года стало известно, что Научный центр безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел разработал изменения к ГОСТу, регулирующему «Знаки государственной регистрации транспортных средств». В числе предложений значится обязательное использование российского триколора на всех номерных знаках, за исключением тех, что предназначены для дипломатического корпуса.

Однако остаётся неясным, будет ли это изменение касаться владельцев автомобилей, на которых уже установлены регистрационные знаки без флага. Будет ли выдвинуто требование произвести обновление своих знаков.

Также стало известно, что в октябре управление МВД по Краснодарскому краю решило расширить перечень кодов региона для автомобильных номеров, добавив к существующим 23, 93, 123 и 193 новый код — 323. Выдача этих регистрационных знаков начнётся в четвёртом квартале нынешнего года.