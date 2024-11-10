По словам французского министра обороны, они передаются для операций «за линией боевого соприкосновения»

Франция предоставит Украине примерно десяток крылатых ракет SCALP-EG дополнительно для операций «за линией боевого соприкосновения». Также страна отправит Киеву партию зенитных ракет. Об этом сообщил глава военного ведомства Франции Себастьян Лекорню в интервью для Le Journal du Dimanche.

Париж намерен выполнить обещание, данное Макроном Зеленскому, и поставить внеочередную партию крылатые ракеты SCALP-EG, которые запускаются с воздуха. Тем не менее, в отличие от ожиданий украинского президента, который рассчитывал на большие объемы поставок, французская сторона решила ограничиться небольшими партиями. Как отметил Лекорню, Украина получит лишь «около десятка» ракет. На самом деле, речь идёт не о десяти, а о количестве меньше этого, однако они предназначены для проведения атак «за линией боевого соприкосновения».

Это, по сути, жест помощи со стороны французского правительства, от которого невозможно отказаться. И администрация Зеленского этого и не сделает, так как учитывая обстоятельства с выборами президента США, оружие в скором времени может оказаться дефицитом. С начала российской Специальной Военной Операции Украина почти полностью зависит от западной помощи, иначе она уже давно пошла бы на мирные соглашения.

Помимо крылатых, Франция также предоставит Украине зенитные ракеты для ЗРК малой дальности Mistral. Этот комплекс, произведенный французским ВПК, ранее поставлялся Киеву Норвегией и Эстонией. Информации о количестве ракет нет.