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Zelikman
Минг-Чи Куо: iPhone 18 Pro может получить камеру с переменной диафрагмой
В Android-устройства уже давно внедряют подобные решения

  Похоже, что Apple собирается следовать примеру ряда своих конкурентов. Согласно информации Минг-Чи Куо, ожидается, что iPhone 18 Pro, который выйдет в 2026 году, может получить камеру с переменной диафрагмой. Производители Android-устройств уже давно внедряют объективы с регулируемой диафрагмой, чтобы предоставить пользователям больший контроль над светочувствительностью и глубиной резкости. Эти объективы позволяют изменять размер диафрагмы аналогично тому, как это делают профессиональные фотоаппараты.

  Ранее издание The Information намекало на возможность интеграции камеры с переменной диафрагмой как минимум в одной версии iPhone 17, однако в последнем отчёте аналитика Куо упоминается, что эта характеристика могла быть перенесена на линейку iPhone 18, которая выйдет в 2026 году.

  В условиях яркого освещения использование более узкой диафрагмы способствует созданию четкого изображения с увеличенной глубиной резкости, при которой в фокусе оказываются как объекты на переднем плане, так и те, что находятся на заднем плане. Широкая диафрагма позволяет проникать большему количеству света, что делает её отличным выбором для создания хорошо освещённых снимков в условиях ограниченной яркости, хотя это приводит к уменьшению глубины резкости и размывает фон за объектом съёмки.

  В предыдущих моделях iPhone использовались объективы с фиксированной диафрагмой, что ограничивало возможность контроля за светочувствительностью и глубиной резкости. Внедрение технологии переменной диафрагмы может предоставить пользователям более тонкие настройки этих параметров, позволяя адаптировать их под свои личные предпочтения.

Учитывая, что запуск iPhone 18 ожидается через два года, у Apple есть достаточно времени для доработки своих планов и, возможно, пересмотра подходов к камерам.

#смартфоны #apple #технологии #iphone
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