Эксперты показали SSD-накопитель, сам процессор M4 и обновлённый радиатор для охлаждения устройства.

Тестировалась базовая версия с чипом M4, 256 ГБ памяти и 16 ГБ оперативной памяти. Примечательно, что новый Mac mini оказался значительно меньше предшествующей модели. По информации на сайте Apple, размеры устройства составляют 127x127 мм.

Также стоит отметить, что в Mac mini M4 максимально использовано внутреннее пространство, в отличие от предыдущей версии, где было много неиспользуемого места. Тем не менее, пока остаётся неясным, как будет функционировать система охлаждения устройства, учитывая его меньший размер. Что касается охлаждения, радиатор в Mac mini выполнен в виде спирали, которая направляет воздух от материнской платы для её охлаждения.





Металлическая пластина внизу выполняет функцию антенны. Далее можно увидеть модульный накопитель, который можно извлечь и обновить. Apple учла предыдущие недостатки и теперь предлагает два модуля NAND объемом 128 ГБ, что гарантирует, что производительность SSD не будет уступать более дорогим моделям. В заключение, можно наблюдать материнскую плату с последним чипом Apple M4, расположенным вместе с блоком питания в нижней части устройства.

Вентиляция осуществляется через нижнюю часть, что позволяет воздуху равномерно распределяться по всему корпусу. Для достижения компактной сборки Apple разработала отдельную плату для модулей Wi-Fi и Bluetooth, что дало возможность более рационально организовать доступное пространство. Пока что неизвестно, как новая архитектура Mac mini скажется на его удобстве ремонта. В общем и целом устройство получило улучшенную конструкцию, особенно в аспекте охлаждения.