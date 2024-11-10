«Режим расширения памяти» позволяет повысить производительность в играх вплоть до 21%

С недавним запуском нового настольного процессора Intel, компания MSI представила функцию для своих материнских плат серии 800, получившую название «Режим расширения памяти». Эта функция предлагает три различных предустановленных режима: Performance, Benchmark и Memtest.

Данная новинка MSI дает возможность выбирать наиболее подходящие конфигурации оперативной памяти, основываясь на встроенном контроллере памяти процессора и его потенциале для разгона. Это, в свою очередь, обеспечивает оптимальную производительность системы в зависимости от конкретных задач и нагрузки.

MSI представила результаты своих тестов, которые демонстрируют, как режим расширения памяти может улучшить производительность систем, и, по всей видимости, наблюдается заметный прирост. Компания провела испытания на системе Intel Core Ultra 9 285K с модулями памяти DDR5-7200 и DDR5-8200 в стандартных конфигурациях XMP. В результате применения режима расширения памяти MSI в «Высокой эффективности» удалось уменьшить задержку на 12%-16%, основываясь на данных AIDA64.

Что касается игровых показателей, MSI протестировала модули DDR5-7200 и DDR5-8200 с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4090. Используя как XMP, так и режим «Высокой эффективности», они зафиксировали увеличение производительности в играх на разрешении 1080p в диапазоне от 6% до 14% в таких проектах, как Black Myth: Wukong и Red Dead Redemption 2. В некоторых случаях с использованием памяти DDR5-7200 и режима XMP + «Высокой эффективности» прирост производительности достигал 21% в сравнении с базовыми настройками.