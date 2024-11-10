Габариты устройства всего 168x168x137 мм, а для избежания перегрева используется жидкостная система охлаждения

В отличие от ARM-систем конкурентов, этот мини-ПК оснащен процессорами Intel и предлагает варианты с разлияными дискретными графическими процессорами, и в последнем обновлении появился вариант с RTX 4090M.

FN60G WE представляет собой 3,8-литровый ПК с размерами 168x168x137 мм, оборудованный встроенной жидкостной системой охлаждения от Thermalright. Основная функция этого решения заключается в поддержании низкой температуры центрального процессора, которым является настольный Core i9-14900KF с 24 ядрами. Однако, внимание также сосредоточено на графической карте, а именно на ноутбучной RTX 4090, обладающей 9728 ядрами CUDA и 16 ГБ видеопамяти GDDR6. Эта видеокарта демонстрирует производительность, сопоставимую с настольной RTX 4080, хотя и с более медленной памятью и значительно меньшим тепловым пакетом TDP 175 Вт по сравнению с 320 Вт.

Компания начала рассылать образцы для журналистских обзоров. Джек Стоун выпустил видео с детальным анализом этого компактного компьютера, который можно использовать не только для игр, но и для таких задач, как LLM-чаты или видеорендеринг. Потребление энергии процессора в стресс-тесте AIDA64 на максимальной нагрузке составляет 220 Вт, несмотря на TDP в 125 Вт. В то же время RTX 4090M в тесте Furmark демонстрирует потребление свыше 100 Вт, достигая пика в 115 Вт. Важно отметить, что в обоих случаях температура ЦП не превышала 81 C, а ГПУ оставался ниже 77 C.

По мнению эксперта, указанные температуры свидетельствуют о эффективном теплоотведении в данном форм-факторе. В других тестах данное сочетание процессора и видеокарты демонстрирует высокую производительность во всех испытаниях.